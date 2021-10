Corteo "No Green-Pass": 500 persone al grido di "La gente come noi non molla mai"

Ancora un sabato pomeriggio di mobilitazione dei no-Green pass che hanno dato vita ad un corteo di protesta al parco Novi Sad.

Circa 500 cittadini si sono radunati intorno alle 15.00 di ieri pomeriggio al Novi Sad, i manifestanti hanno poi sfilato lungo via Vittorio Veneto fino a Piazzale Risorgimento e ritorno.

Durante i vari interventi al microfono hanno preso la parola anche alcuni esponenti della destra locale. Al grido di "libertà", "no Green pass" e "la gente come noi non molla mai", i cittadini hanno voluto ribadire la contrarietà al provvedimento del Governo, in particolare in relazione al mondo del lavoro con slogan "L'unico virus che appesta l'Italia è questo Governo non eletto! Dimissioni subito" e anche "Governo non eletto, partiti traditori dal nostro parlamento tutti quanti fuori!".

Come per le scorse manifestazioni simili il tutto si è svolto, come sempre, in maniera lineare.

Le forze dell'ordine hanno controllato corteo dall'inizio alla fine, secondo quanto precedentemente concordato con la Digos, senza bisogno di intervenire in alcuna circostanza.