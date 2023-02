Processo "Italpizza", SI Cobas torna in corteo in centro storico

Lunedì 20 febbraio si terrà una nuova udienza del processo "Italpizza" che vede coinvolti molti operai, sindacalisti e solidali del SI Cobas per le proteste avvenute davanti allo stabilimento di via Gherbella tra la fine del 2018 e la primavera 2019.

I primi 66 imputati (sui 120 complessivi) sono chiamati in tribunale per rispondere di molteplici reati, dalle lesioni personali alla violenza privata, dall'invasione di edifici alla manifestazione non autorizzata. Ai picchetti davanti ai cancelli Italpizza, per protestare contro le condizioni di lavoro nelle cooperative in appalto, seguirono infatti violenti scontri con le forze dell'ordine.

Il sindacato autonomo protagonista di quei fatti si è sempre scagliato contro quella che definisce la "repressione" da parte delle autorità, per sottolineare ancora una volta la propria protesta, il SI Cobas ha indetto uno sciopero generale provinciale per lunedì 20 febbraio, con una contestuale manifestazione. Nell'intenzione degli organizzatori il ritrovo sarà alle ore 9 davanti alla Prefettura di Moden e da lì partirà un corteo fino al Tribunale, in Corso Canalgrande.

"La Modena degna, quella dei lavoratori, della Costituzione è sotto processo. E scende in piazza. Questo maxi-processo va mostrato per quello che è: da un lato si tratta del tentativo della Procura di giustificare lo sperpero di ingenti fondi e mezzi pubblici per difendere un'azienda che ancora oggi, nonostante la parziale regolarizzazione, sfrutta e umilia i lavoratori attaccano i Cobas - Dall'altro è la continuazione del disegno repressivo nazionale che punta alla messa al bando dei sindacati di base, a completo beneficio delle mafie, del sistema degli appalti e degli industriali senza scrupoli. Ricordiamo che a Modena sono oltre 500 gli operai e sindacalisti imputati per scioperi, numeri indegni di un paese che si definisce democratico".