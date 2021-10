Un cortometraggio tutto modenese unico finalista italiano al concorso della Nasa

Una piccola grande sfida che ha già centrato il suo primo obiettivo: affrontare il resto del mondo nella finale del prestigioso concorso ‘CineSpace Short Film Competition 2021’, organizzato dalla Nasa. ‘The Space Between Us’ è l’unico cortometraggio italiano ad essere stato selezionato alla settima edizione della kermesse, che quest’anno ha visto 250 iscritti provenienti da 44 Paesi.

Il progetto, girato completamente a Modena, sarà tra i protagonisti assoluti della premiazione che andrà in scena il prossimo 17 novembre al Buffalo Bayou Park di Houston. Tra i suoi spettatori avrà nientemeno che Richard Linklater, celebre regista candidato al premio Oscar, presidente dei giurati che valuteranno i cortometraggi. In palio un montepremi complessivo, suddiviso tra tutti i vari riconoscimenti, di oltre 26mila dollari.

L’opera avrà il suo battesimo ufficiale proprio con la partecipazione alla kermesse ‘spaziale’, per poi iniziare subito dopo un percorso nei festival internazionali. Girato completamente in inglese, il cortometraggio è un mix di ironia, sogno e fantascienza. ‘The Space Between Us’ è diretto da Piernicola Arena, che lo ha ideato con Lorenzo Ferrari, prodotto da Vincenzo Malara (con l’etichetta Scirocco Barocco Creation) Ubaldo Giusti (con la Keep Digging Production), lo stesso Piernicola Arena e Lorenzo Ferrari. Autori della sceneggiatura sono Piernicola Arena, Lorenzo Ferrari, Nicolò Nannini e Ubaldo Giusti.

Per festeggiare l’approdo in finale del cortometraggio, è ora disponibile un trailer ufficiale dell’opera diffuso in queste ore sui social.

Anteprima nazionale al Victoria cinema di Modena

Subito dopo la premiazione a Houston, il progetto sarà presentato in anteprima nazionale nella sua città natale. L’appuntamento è per il prossimo lunedì 29 novembre al Cinema Victoria di Modena con ospiti speciali che verranno annunciati nei prossimi giorni, così come le modalità per assistere alla proiezione gratuita.

La storia

Siamo nel luglio del 1969, il mondo si sta preparando ad assistere all’evento che segnerà indelebilmente un’epoca: il primo allunaggio. Matt e Laura affrontano una surreale odissea spaziale. Il sogno fanciullesco di un viaggio verso la Luna intervallato da una travolgente battaglia per aggiudicarsi più spazio... in camera da letto. Anche i due protagonisti vivranno a loro modo, ma comunque insieme, un evento senza precedenti, anche perché “da soli l’immensità sarebbe uno spreco”.

Cast

Protagonisti di ‘The Space Between Us’ sono Guglielmo Favilla e Chiara Gatti, che interpretano rispettivamente Matt e Laura. Favilla, attore livornese diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, si divide tra teatro (tra i suoi lavori ‘Odio Amleto’ per la regia di Alessandro Benvenuti e il pluripremiato ‘Gli Ebrei sono matti’), cinema (tra i titoli più celebri ci sono ‘Fino a qui tutto bene’ di Roan Johnson, ‘Tutti i soldi del mondo’ di Ridley Scott e ‘Smetto quando voglio’ di Sydney Sibilia) e tv (‘I Delitti del Bar Lume’, ‘Il Nome della Rosa’ con John Turturro), oltre ad essere il doppiatore di riferimento di Astutillo Smeriglia (aka Antonio Zucconi) per il quale ha doppiato i corti animati ‘Il Pianeta Perfetto’, ‘Training Autogeno’ (entrambi vincitori del Nastro d'Argento). La modenese Chiara Gatti è un’attrice poliedrica: tra i suoi lavori ci sono le partecipazioni alle serie web ‘Rudi’ e ‘Il Risveglio di Cora’ (di cui è la protagonista), oltre ad avere ricoperto il ruolo di assistente regia e comparsa sul set della ficition di Rai1 ‘Ognuno è perfetto’. A completare il cast sono Lorenzo Ferrari, Giulia Pagliuso e il piccolo Giacomo Gatti.

Produzione

Il cortometraggio vanta una troupe di una ventina di professionisti: Francesco Guerrini (aiuto regia); Gjergji Agolli (camera operator), Paolo Lancellotti (DIT); Jacopo Pozzi (capo tecnico delle luci); Valeria Gatti e Chiara Gatti (costumi e scenografia); Antonio Marvulli e Massimiliano Belloi (set designers); Stefano Severino (produttore esecutivo); Christian Arghirò e Ouided Nahari (parrucchieri); Alice Caobelli (truccatrice); Massimo Vezzelli (Data manager); Gabriele Caselli (compositore musiche); Lorenzo Ferrari (montaggio); Piernicola Arena (effetti visivi); Matteo De Angelis (fonico presa diretta); Andrea Pasqualetti (sound design); Natasha Drake (dialogue coach) e Pier Francesco Ferrari (fotografo di scena).

Sul fronte della produzione, sono stati cinque i giorni di riprese necessari per realizzare il cortometraggio: tra le location usate per i vari ciak, ci sono un’abitazione arredata totalmente in stile anni ‘60 a Formigine e alcuni set creati ad hoc dove, tra le altre cose, è stata riprodotta artigianalmente una piccola navicella spaziale. Il progetto ha sperimentato anche forme alternative di alimentazione per le varie strumentazioni usate per le riprese: tra queste figura un uso inconsueto e massivo di power bank marchiati Einova, eccellenza modenese nel campo della power electronics. Questo ha semplificato molto anche la mobilità sul set, limitando al massimo l’uso di fili e prolunghe.