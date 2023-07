Via Emilia Est, ok alla costruzione di un nuovo capannone

In via Folloni, angolo via Emilia est, sorgerà un nuovo capannone destinato a magazzino per lo stoccaggio e l’allestimento di consegne nel settore dell’arredo bagno e idrotermosanitario, con una piccola porzione utilizzata per uffici.

Nella seduta di lunedì 24 luglio, infatti, il Consiglio comunale di Modena ha dato il via libera all’unanimità al permesso di costruire convenzionato presentato dalla società Unimmobiliare per la costruzione della nuova struttura.

Come ha spiegato l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli nel presentare la delibera, “si tratta di una riqualificazione edilizia: il nuovo capannone viene realizzato in un’area a destinazione produttiva sulla quale c’era già un fabbricato demolito circa quindici anni fa e in contesto in cui proliferano attività artigianali. Ci troviamo, dunque, in un’area già urbanizzata che viene restituita riqualificata alla città”.

Nel nuovo capannone troverà spazio un magazzino di circa tremila metri quadrati, mentre una piccola porzione sul fronte di via Emilia est sarà destinata a uffici di pertinenza dell’attività. La proprietà realizzerà, inoltre, 30 posti auto privati e, sul fronte di via Emilia, 26 parcheggi pubblici, di cui uno per disabili, oltre a 31 posti per biciclette con le rispettive colonnine di ricarica elettrica e i punti luce necessari a illuminare l’area di sosta. L’intervento prevede anche la sistemazione di tutti i fronte strada sulle vie intorno alla costruzione e la messa a dimora di 14 alberi ad alto fusto e di 140 arbusti.

Sulla copertura dell’edificio, che avrà un’altezza di otto metri, sarà installato un impianto fotovoltaico con potenza nominale pari a 69 Kw di picco.