Musei del Duomo, a pasquetta debutta il coupon di sconto per la visita

Con l’apertura straordinaria nel giorno di Pasquetta, lunedì 1 aprile, i Musei del Duomo di Modena, in collaborazione con il Comune, danno il via anche a una campagna promozionale che prevede la distribuzione di coupon con sconto del 50 per cento sul biglietto d’ingresso al Museo, nel nuovo allestimento ricco di esperienze multimediali, parte del sito Unesco Patrimonio mondiale di Modena e completamento ideale alla visita della Cattedrale e della Ghirlandina.

A partire, infatti, dall’1 aprile e per due mesi, i visitatori che acquisteranno il biglietto per la torre Ghirlandina o che parteciperanno al Modena city tour o a una visita al Palazzo Ducale riceveranno un coupon sconto per entrare ai Musei del Duomo pagando il biglietto la metà (3 euro invece di 6 euro). I coupon saranno validi fino alla fine del 2024, consentendo così ai visitatori di pianificare la visita.

I Musei del Duomo, solitamente chiusi il lunedì, saranno aperti in via straordinaria il lunedì di Pasquetta, 1 aprile, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Modena, Servizio Promozione della città e Turismo, con i Musei del Duomo e la Basilica metropolitana di Modena, e in collaborazione con Modenatur, e sarà diffusa con una campagna digitale integrata nel più ampio progetto biennale di promozione del sito Unesco di Modena, contribuendo così a valorizzare ulteriormente il ricco patrimonio culturale della città a livello nazionale e internazionale. La campagna sarà diffusa, come tutte le precedenti, anche attraverso il sito visitmodena.it.

“Con questa iniziativa, che si inserisce con coerenza nel quadro delle azioni di promozione già avviate dall’amministrazione – commenta Ludovica Carla Ferrari, assessora alla Promozione della città e turismo – integriamo le proposte di visita alla città offrendo ai turisti, ma anche ai modenesi, un’opportunità unica di immersione nell’arte e nella storia della città, scoprendo un museo rinnovato nell’allestimento e nella proposta di contenuti ricca e coinvolgente”.

Il percorso nei Musei del Duomo comincia dalle suggestive pietre del Museo Lapidario, dove i visitatori avranno l’opportunità di ammirare da vicino le Metope, affascinanti raffigurazioni di creature leggendarie provenienti da terre remote ai confini del mondo. Nelle sale del Tesoro, potranno lasciarsi incantare dai vividi colori degli arazzi fiamminghi e ammirare il prezioso altarolo di San Geminiano, un raro esemplare risalente al XII secolo. Infine, potranno immergersi in un coinvolgente percorso multimediale, arricchito di contenuti interattivi e informativi.

Informazioni su visitmodena.it e all’Ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza Grande 14 (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18; domenica e festivi dalle 9.30 alle 18).