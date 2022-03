Covid, le regole dal 1° Aprile: cosa cambia con la fine dello stato di emergenza

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022. Ecco dunque le disposizioni in vigore dal 1 Aprile 2022 in merito a green pass, spostamenti, quarantene, scuola e lavoro.

Green pass: base, rafforzato o nessuna certificazione? Le nuove disposizioni

Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Attività e servizi per cui è richiesto il green pass base (rilasciato con il vaccino, con la guarigione e con un tampone antigenico e/o molecolare) dal 1 Aprile 2022:

Accedere a bar e ristoranti al chiuso

Viaggiare con trasporto pubblico (autobus, tram, metro, treno ad alta velocità, aereo, nave) con obbligo id mascherina FFP2

Attendere a spettacoli, concerti, manifestazioni ed eventi sportivi (con obbligo di mascherina FFP2)

Accedere ai luoghi di lavoro per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 Aprile 2022

Attività e servizi per cui è richiesto il green pass rafforzato dal 1 Aprile 2022:

Attendere feste o eventi che possano causare assembramenti

Accedere ad ambienti, spogliatoi e docce di palestre, piscine e centri benessere al chiuso fatta eccezione per "gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità". L'obbligo decade dal 1 Maggio 2022.

Accedere a cinema, teatri, sale al chiuso e discoteche con obbligo di mascherina FFP2

Attività e servizi per cui NON è richiesto alcun tipo di certificazione sanitaria dal 1 Aprile 2022:

Accedere a bar e ristoranti all'aperto

Accedere a negozi (obbligatoria mascherina chirurgica)

Soggiornare in hotel

Accedere ad attività di parrucchiere, barbieri, saloni di bellezza e centri estetici

Accedere a banche, uffici pubblici e poste

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Mascherine: quali e dove rimane obbligatorio indossare

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)

spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati

eventi e competizioni sportive

Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).