Contagi. 26 nuovi casi in provincia. Nessun decesso

In provincia di Modena, su 26 nuovi positivi, 19 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti. I sintomatici sono 19, gli asintomatici 7.

24 dei nuovi casi sono in isolamento domiciliare mentre 2 ricoverati in altri reparti. Sul territorio, c'è un solo paziente ricoverato in terapia intensiva, numero invariato rispetto ai giorni scorsi.

Ecco come sono distribuiti i nuovi casi sul territorio: Bastiglia 1, Carpi 2, Castelnuovo R. 1,Formigine 1, Maranello 1, Mirandola 4 ,Modena 13, Pavullo 1, Sassuolo 2.

Si aggiungono 52 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 69.601

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.045.613 dosi di vaccino, di cui 540.594 prime dosi, 504.388 seconde dosi e 631 dosi addizionali.