Covid. 112 contagi nel Modenese, 89 i sintomatici

In provincia di Modena, su 112 nuovi positivi, 89 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 11 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 tramite test per le categorie più a rischio, per 11 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 89, gli asintomatici 23. In isolamento domiciliare si trovano 107 dei 112 casi e i restanti 5 sono ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti i casi sul territorio: Bastiglia 2, Bomporto 1, Campogalliano 6, Carpi 25, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 1, Fanano 1, Fiorano M. 3, Formigine 5, Maranello 1, Marano 2, Mirandola 2, Modena 29, Nonantola 1, Novi 1, Pavullo 2, San Cesario S/P 2, Sassuolo 10, S Serramazzoni 2 , Soliera 4, Spilamberto 1, Vignola 7, Zocca 2, Fuori provincia 1,

Si aggiungono 11 nuovi guariti . Ad oggi i guariti complessivi sono 64095

A ieri sono state somministrate complessivamente 791.399 dosi di vaccino, di cui 442.146 prime dosi e 349.253 seconde dosi.