Covid. 34 casi in Provincia di cui 32 in isolamento domiciliare

In provincia di Modena, su 34 nuovi positivi, 24 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 sono stati individuati con i test per categoria; 1 è stato individuato con il test per ricovero.

I sintomatici sono 24, gli asintomatici sono 10.

32 dei nuovi casi sono in isolamento domiciliare mentre 2 ricoverati in altri reparti.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 invariato rispetto ai giorni scorsi.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Campogalliano 4, Carpi 6, Castelnuovo R. 3, Fiorano M. 2, Maranello 2, Mirandola 1, Modena 13, Pavullo 1, Sassuolo 1, Soliera 1.

Si aggiungono 79 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 69096

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.030.111 dosi, di cui 534.221 prime dosi e 495.552 seconde dosi.