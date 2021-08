Contagi in provincia, sono 123 i nuovi casi, 89 i sintomatici

89 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 17 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 tramite test per le categorie più a rischio; per 14 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica

In provincia di Modena, su 123 nuovi positivi, 89 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 17 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 tramite test per le categorie più a rischio; per 14 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 89, gli asintomatici 34.

120 sono in isolamento domiciliare mentre 3 ricoverati in altri reparti, nessun nuovo ricovero in terapia intensiva.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 1, Bomporto 4, Camposanto 1, Carpi 5, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 1, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 5, Fiorano M. 2, Fiumalbo 2,Formigine 7, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 4, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 4, Modena 29, Nonantola 4, Novi 2, Pavullo 4, Prignano 1 ,Polinago 1, San Felice S/P 1, San Possidonio 5 ,San Prospero 3, Sassuolo 4, Savignano S/P 2, Sestola 1, Soliera 4, Spilamberto 1, Vignola 2, Fuori provincia 4

Si aggiungono 65 nuovi guariti .Ad oggi i guariti complessivi sono 65130

A ieri sono state somministrate complessivamente 879.362 dosi di vaccino, di cui 488.260 prime dosi e 391.102 seconde dosi.