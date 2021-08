Covid. Modena peggiore in regione per contagi, 160 nuovi casi. 4 i decessi

In provincia di Modena, su 160 nuovi positivi, 96 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi

In provincia di Modena, su 160 nuovi positivi, 96 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 45 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 tramite test per le categorie più a rischio; per 18 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 96, gli asintomatici 64.

157 dei nuovi casi si trovano in isolamento domiciliare e 3 sono ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 1, Bomporto 2,Campogalliano 3, Carpi 49, Castelfranco E. 10 ,Castelnuovo R. 1 ,Castelvetro 2, Fiorano M. 4, Maranello 5, Marano 1, Mirandola 1, Modena 26, Montese 2, Nonantola 6, Novi 1, Pavullo 5, Pievepelago 2, Ravarino 6,San Cesario S/P 7,san Prospero 2, Sassuolo 8 ,Savignano S/P 1, Serramazzoni 3, Spilamberto 2, Vignola 4, Zocca 1, Fuori provincia 5.

Si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale: tutti uomini, un 61enne e un 98 enne di Carpi, un 85enne di Maranello e un 94enne di Novi.

Si aggiungono 105 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 66121

A ieri sono state somministrate complessivamente 916.721 dosi di vaccino, di cui 501.742 prime dosi e 414.979 seconde dosi.