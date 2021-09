Covid. In provincia 64 nuovi casi di cui 39 sintomatici

39 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 16 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti

In provincia di Modena, su 64 nuovi positivi, 39 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 16 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 6 sono stati individuati con il test per categoria; per 3 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica I sintomatici sono 39, gli asintomatici sono 25.

Dei 64 nuovi casi 63 sono in isolamento domiciliare e uno solo ricoverato in altro reparto.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (-2 rispetto a ieri)

Ecco come sono distribuiti i nuovi casi sul territorio: Campogalliano 2,Carpi 5 ,Castelfranco E. 3, C Cavezzo 2 ,Finale Emilia 3, Mirandola 5, Modena 17, Pavullo 1, Ravarino 2 , San Felice S/P 2, San Possidonio 3, San Prospero 1, Sassuolo 5, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 1, Spilamberto 5, Vignola 2, Fuori provincia 3

Si aggiungono 50 nuovi guariti .Ad oggi i guariti complessivi sono 66.792

Sono state somministrate complessivamente 949.083 dosi di vaccino, di cui 511.884 prime dosi e 437.199 seconde dosi.