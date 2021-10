Covid. Contagi in provincia: 25 i nuovi casi e un decesso

13 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 12 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

In provincia di Modena, su 25 nuovi positivi, 13 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 12 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti. I sintomatici sono 13, gli asintomatici 12.

Dei 25 nuovi casi ben 24 sono in isolamento domiciliare e 1 ricoverato in altri reparti

Ecco come sono distribuiti i casi: Carpi 12 ,Castelfranco E. 1, Formigine 1, Mirandola 1, Modena 8, Ravarino 1, Savignano S/P 1.

Si registra purtroppo un decesso: si tratta di una 88enne di Modena.

Si aggiungono 84 nuovi guariti . Ad oggi i guariti complessivi sono 69549

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.043.033 dosi di vaccino, di cui 539.654 prime dosi, 502.782 seconde dosi e 597 terze dosi