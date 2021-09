Contagi. Oggi 83 nuovi casi in Provincia, 50 i sintomatici

50 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 26 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, per 7 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica

In provincia di Modena, su 83 nuovi positivi, 50 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 26 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, per 7 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 50, gli asintomatici 33.

Ecco come sono distribuiti i nuovi casi: Bastiglia 1, Bomporto 1, Carpi 9, Castelfranco E. 7, Castelvetro 4, Cavezzo 1,Fiumalbo 1, Formigine 3, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 2, Marano 3 , Mirandola 4, Modena 22, Montese 1, Nonantola 1, Novi 4, Palagano 3, Pavullo 1, San Felice S/P 1, San Prospero 1, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Spilamberto 1, Vignola 4,Fuori provincia 3

Si aggiungono 80 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 67446

A ieri sono state somministrate complessivamente 970.492 dosi di vaccino, di cui 516.394 prime dosi e 454.098 seconde dosi.