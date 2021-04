Contagi a Modena: 204 nuovi casi e nessun ricovero in terapia intensiva. Tra i morti un 48enne

In provincia di Modena in data odierna sono 204 inuovi positivi.

100 di questi hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 85 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 14 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Dei 204 nuovi casi 194 sono in isolamento domiciliare, 10 sono ricoverati in altri reparti, I sintomatici sono 100, gli asintomatici 104.

Ecco come sono suddivisi i nuovi casi sul territorio: Bastiglia 1, Bomporto 4, Carpi 14, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 7, Castelvetro 4, Concordia 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 7, Formigine 8, Maranello 1, Medolla 1, Mirandola 12, Modena 51, Montefiorino 1, Montese 3 ,Nonantola 2, Novi 3, Pavullo 5, Prignano 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 6, San Prospero 1, Sassuolo 25, Savignano S/P 1, Serramazzoni 7, Soliera 3, Spilamberto 5 ,Vignola 11, Fuori provincia 6.

Si registrano purtroppo 7 decessi inseriti nel bollettino regionale: due uomini modenesi di 79 enni e uno di 48 anni. un 61enne di Sassuolo, una signora 68enne di San Felice, una 82enne di Vignola una 66enne di Modena e un 70enne di Finale Emilia.

Si aggiungono 302 nuovi guariti e ad oggi i guariti complessivi sono 54.679 . A ieri sono state somministrate complessivamente 205.273 dosi di vaccino, di cui 141.096 prime dosi e 64.177 seconde dosi.