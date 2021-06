Covid. 10 nuovi contagi in Provincia, stabili le terapie intensive

In provincia di Modena sono 10 i nuovi positivi, 8 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti. I sintomatici sono 8, gli asintomatici 2.

Di questi 10 8 si trovano in isolamento domiciliare e 2 ricoverati in altri reparti. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, invariati rispetto ai giorni scorsi.

Ecco come sono distribuiti i casi sul territorio: Carpi 1, Maranello 1, Marano 1, Modena 3, Pavullo 2, Sassuolo 1, Savignano S/P 1.

Fortunatamente non si registrano decessi oltre che a Modena anche in tutta la Regione.

Si aggiungono 32 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63576.

A ieri sono state somministrate complessivamente 537.202 dosi di vaccino, di cui 346.290 prime dosi e 190.912 seconde dosi.