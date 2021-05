Covid. Oggi 62 casi nel modenese, nessun decesso

In provincia di Modena, su 62 nuovi positivi, 44 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 14 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 44, gli asintomatici 18.

Di questi 62 casi 61 sono in isolamento domiciliare mentre 1 è ricoverato in Terapia intensiva o subintensiva.

Ecco come sono distribuiti i contagi sul territorio: Carpi 7, Castelfranco E. 4, Maranello 1, Mirandola 4, Modena 33, Novi 2, Prignano 1, Ravarino 3, San Felice S/P 1, Sassuolo 1, Savignano S/P 1, Soliera 2, Spilamberto 2.

Fortunatamente oggi non si registrano decessi sul territorio. Restano 1.969 i decessi totali.

Si aggiungono 17 nuovi guariti e ad oggi i guariti complessivi sono 61664.

A ieri sono state somministrate complessivamente 369282 dosi di vaccino, di cui 250807 prime dosi e 118475 seconde dosi.