Covid in provincia, 23 casi nel modenese

Sono 23 i nuovi positivi, 18 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi

In provincia di Modena, su 23 nuovi positivi, 18 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 5 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti. I sintomatici sono 18, gli asintomatici 5.

Dei 23 nuovi casi, 22 sono in isolamento domiciliare, e 1 ricoverato in altro reparto.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Formigine 3, Maranello 2, Marano 1, Modena 10, Nonantola 2, Novi 1, Pavullo 2, Sassuolo 1, Serramazzoni 1.

Fortunatamente in tutta la regione non si registrano decessi.

Si aggiungono 24 nuovi guariti.nAd oggi i guariti complessivi sono 63.639

Sono state somministrate complessivamente 559.813 dosi di vaccino, di cui 354.606 prime dosi e 205.207 seconde dosi.