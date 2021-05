Contagi a Modena. Oggi 183 positivi, raggiunte le 100mila persone vaccinate a ciclo completo

In provincia di Modena, su 183 nuovi positivi, 115 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 62 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 115, gli asintomatici 68.

Ecco come sono distribuiti i contagi sul territorio: Bomporto 5 ,Campogalliano 2, Carpi 9, Castelfranco E. 16, Castelvetro 3, Cavezzo 3, Concordia 4, Fanano 1, Finale Emilia 2 ,Fiorano M. 7, Formigine 5, Maranello 8, Marano 2 ,Medolla 5, Mirandola 1, Modena 38, Montese 3 ,Nonantola 6, Novi 4, Pavullo 17, Pievepelago 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 2, Sassuolo 14, Savignano S/P 4, Serramazzoni 4, Soliera 2, Vignola 5, Zocca 3, Fuori provincia 5.

Calano i ricoveri -9,4%

Calano i ricoveri nei reparti covid degli ospedali. Dei 183 nuovi casi 175 si trovano in isolamento domiciliare e 8 ricoverati in altri reparti. Oggi non si registra nessun nuovo ricovero in Terapia intensiva o subintensiva. I ricoverati totali sono 193 ad oggi, quindi -20 rispetto a ieri (-9,4%), di cui 149 nei reparti Covid (-16; -9,7%), 17 in terapia sub-intensiva (-1; -5,6%) e 27 in terapia intensiva (-3; -10%).

Si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale:Si tratta di una donna di 86 anni di Modena e tre uomini, un 71enne di Sassuolo e un76enne e en 93enne entrambi di Fiorano. Le vittime accertata salgono così a 1.743 sul nostro territorio provinciale.

Si aggiungono 226 nuovi guariti e ad oggi i guariti complessivi sono 58.362.

A ieri sono state somministrate complessivamente 282.103 dosi di vaccino, di cui 182.225 prime dosi e 99.878 seconde dosi. Mentre ad oggi sono state raggiunte le 100mila persone vaccinate a ciclo completo.