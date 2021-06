Contagi in provincia. Oggi 29 casi nel modenese tutti in isolamento domiciliare

La situazione dei contagi vede 29 nuovi casi in provincia di Modena. 18 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 11 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti. I sintomatici sono 18, gli asintomatici 11.

Tutti i nuovi casi odierni si trovano in isolamento domiciliare.

Ecco come sono distribuiti i contagi sul territorio:Carpi 3, Concordia 1, Formigine 5, Medolla 1, Mirandola 1, Modena 13, Pavullo 1, Sassuolo 1, Serramazzoni 1, Vignola 2.

Fortunatamente oggi non si registra nessun decesso.

Si aggiungono 11 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 62928.

A ieri sono state somministrate complessivamente 431243 dosi di vaccino, di cui 283237 prime dosi e 148006 seconde dosi.