Contagi in provincia: Oggi 422 nuovi casi, 3 i decessi

In provincia di Modena, su 422 nuovi positivi, 221 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 123 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 57 tramite screening sierologico; 1 attraverso i test per le categorie più a rischio; 1 con test pre-ricovero; per 19 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 221, gli asintomatici sono 201.

418 dei nuovi casi sono in isolamento domiciliare, 1 ricoverati in Terapia intensiva o subintensiva e 3 ricoverati in altri reparti.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 10, -3 rispetto ai giorni scorsi.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 2, Bomporto 9, Campogalliano 9, Carpi 42 ,Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 9, Castelvetro 11, Cavezzo 5, Concordia 3, Fanano 3, Finale Emilia 9, Fiorano M. 13, Formigine 16, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 3, Maranello 10, Marano 4, Medolla 5, Mirandola 12 ,Modena 87 ,Montecreto 1, Montese 5 ,Nonantola 17 ,Novi 4, Palagano 1, Pavullo 7 ,Pievepelago 2, Prignano 1 ,Polinago 1, Ravarino 5, Riolunato 1 ,San Cesario S/P 3 ,San Felice S/P 7, San Prospero 7 ,Sassuolo 32 ,Savignano S/P 6, Serramazzoni 6, Soliera 8, Spilamberto 6, Vignola 15,Zocca 4, Fuori provincia 16,

Si registrano purtroppo 3 decessi nel nostro territorio. Si tratta di una donna di 72 anni di Vignola e due uomini, di 59 e 62 anni di Nonantola e Spilamberto

Si aggiungono 92 nuovi guariti .Ad oggi i guariti complessivi sono 74392

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.268.735 dosi di vaccino, di cui 564.128 prime dosi, 533.765 seconde dosi e 170.842 dosi aggiuntive (addizionali e booster).