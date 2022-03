Contagi in provincia: oggi 660 nuovi casi, 9 sono ricoverati

In provincia di Modena, su 660 nuovi positivi, i sintomatici sono 181; 5 sono stati individuati attraverso l'attività di contact tracing; 1 attraverso i test per categoria; per 473 è ancora in corso l'indagine epidemiologica. 479 sono asintomatici, 181 sono sintomatici.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 2, Bomporto 15 ,Campogalliano 13, Camposanto 5 ,Carpi 54 ,Castelfranco E. 37, Castelnuovo R. 21, Castelvetro 5, Cavezzo 6, Concordia 7, Fanano 1, Finale Emilia 13, Fiorano M. 24 ,Fiumalbo 0 ,Formigine 30 ,Frassinoro 0 ,Guiglia 3 ,Lama Mocogno 0 ,Maranello 14,Marano 4 ,Medolla 17 ,Mirandola 20, Modena 163, Montecreto 0, Montefiorino 1 ,Montese 1, Nonantola 14, Novi 11 ,Palagano 0, Pavullo 14 ,Pievepelago 1 ,Polinago 1, Prignano 5 ,Ravarino 8 ,Riolunato 0 ,San Cesario S/P 3 ,San Felice S/P 11, San Possidonio 2, San Prospero 16 ,Sassuolo 48, Savignano S/P 7 ,Serramazzoni 6, Sestola 0 ,Soliera 14, Spilamberto 5 Vignola 15 Zocca 9 fuori provincia 14.

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale: una donna di 89 anni di Modena e un uomo di 89 anni di Modena.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.641.072 dosi di vaccino, di cui 597.376 prime dosi, 566.751 seconde dosi e 475.851 terze dosi.