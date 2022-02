Covid: oggi 998 nuovi casi in provincia, due i decessi

In provincia di Modena, su 998 nuovi positivi, i sintomatici sono 97, gli asintomatici sono 901. 975 sono in isolamento domiciliare e 23 ricoverati (nessuno in terapia intensiva o subintensiva).

Ecco come sono distribuiti sul territorio:Bastiglia 10, Bomporto 16, Campogalliano 12, Camposanto 6 ,Carpi 105, Castelfranco E. 76, Castelnuovo R. 17 ,Castelvetro 22 ,Cavezzo 7 ,Concordia 7, Fanano 4 ,Finale Emilia 14, Fiorano M. 19, Fiumalbo 1, Formigine 51 ,Frassinoro 4, Guiglia 3 ,Lama Mocogno 10 ,Maranello 33 ,Marano 14 ,Medolla 20 ,Mirandola 29, Modena 222, Montecreto 1,Montefiorino 1, Montese 4 ,Nonantola 19 ,Novi 6, Palagano 2, Pavullo 23 ,Pievepelago 4, Polinago 1, Prignano 7 ,Ravarino 10, Riolunato 0, San Cesario S/P 8 ,San Felice S/P 9 ,San Possidonio 3, San Prospero 8, Sassuolo 59, Savignano S/P 9, Serramazzoni 8 ,Sestola 3, Soliera 27, Spilamberto 9, Vignola 28, Zocca 2 ,fuori provincia 45,

Sono stati registrati 2 decessi: si tratta di una donna di 89 anni di Nonantola ,un uomo 83 anni di Modena.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.575.715 dosi di vaccino, di cui 593.430 prime dosi, 556.594 seconde dosi e 425.691 terze dosi.