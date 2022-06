Contagi in provincia: nell'ultima settimana confermato l’aumento di nuovi casi. Ancora stabili i ricoveri

In provincia di Modena, su 459 nuovi positivi, i sintomatici sono 7. Dei casi totali 444 sono In isolamento domiciliare mentre 15 ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 2 Bomporto 7 Campogalliano 5 Camposanto 4 Carpi 58 Castelfranco E. 24 Castelnuovo R. 11 Castelvetro 6 Cavezzo 5 Concordia 1 Fanano 1 Finale Emilia 7 Fiorano M. 10 Fiumalbo 1 Formigine 23 Frassinoro 0 Guiglia 0 Lama Mocogno 0 Maranello 12 Marano 4 Medolla 3 Mirandola 17 Modena 124 Montecreto 0 Montefiorino 1 Montese 2 Nonantola 11 Novi 6 Palagano 0 Pavullo 6 Pievepelago 0 Polinago 6 Prignano 0 Ravarino 6 Riolunato 0 San Cesario S/P 8 San Felice S/P 8 San Possidonio 4 San Prospero 4 Sassuolo 20 Savignano S/P 2 Serramazzoni 7 Sestola 0 Soliera 15 Spilamberto 6 Vignola 8 Zocca 0 Fuori provincia 14.

Andamento generale

Il monitoraggio dell’ultima settimana conferma l’aumento del numero di nuovi casi, della percentuale di positività e del numero di persone esaminate. Ancora stabili i ricoveri quotidiani.

Sono 66 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 20 giugno, negli ospedali modenesi.

Casi

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 20 giugno, per la provincia di Modena è di 236.434 (erano 234.223 lo scorso 13 giugno).

Al 20 giugno in provincia di Modena sono accertati 2.950 (erano 2.144 il 13 giugno, +38%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 20 giugno sono 66 (erano 66 anche il 13 giugno) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 39 pazienti covid positivi in AOU, 6 all’Ospedale di Sassuolo e 21 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 20 giugno sono in isolamento 2.884 (erano 2.078 il 13 giugno, +39%) persone covid positive.