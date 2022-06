Contagi in provincia: oggi 507 nuovi positivi, nessun decesso

In provincia di Modena, su 507 nuovi positivi, i sintomatici sono 25, gli asintomatici sono 482. Dei casi totali 493 sono in isolamento domiciliare mentre 14 ricoverati in altri reparti.

Fortunatamente non si registrano decessi sul territorio provinciale.

Ecco come sono distribuiti i nuovi casi tra i vari comuni: Bastiglia 2 Bomporto 8 Campogalliano 5 Camposanto 1 Carpi 55 Castelfranco E. 21 Castelnuovo R. 10 Castelvetro 6 Cavezzo 5 Concordia 3 Fanano 1 Finale Emilia 9 Fiorano M. 14 Fiumalbo Formigine 25 Frassinoro Guiglia 3 Lama Mocogno 2 Maranello 11 Marano 4 Medolla 2 Mirandola 19 Modena 153 Montecreto 1 Montefiorino 1 Montese 1 Nonantola 13 Novi 7 Palagano Pavullo 10 Pievepelago Polinago 2 Prignano 2 Ravarino 9 Riolunato 2 San Cesario S/P 8 San Felice S/P 7 San Possidonio San Prospero 3 Sassuolo 23 Savignano S/P 3 Serramazzoni 1 Sestola Soliera 10 Spilamberto 7 Vignola 10 Zocca 3 Fuori provincia 25