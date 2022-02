Covid: sono 317 i nuovi casi in provincia, nessun decesso

In provincia di Modena, su 317 nuovi positivi, i sintomatici sono 78, gli asintomatici sono 239. 312 sono in isolamento domiciliare mentre 5 sono ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bomporto 2, Campogalliano 8, Camposanto 5, Carpi 26 ,Castelfranco E. 15 ,Castelnuovo R. 3 ,Castelvetro 6 ,Cavezzo 1 ,Concordia 2, Finale Emilia 7, Fiorano M. 10 ,Fiumalbo 1, Formigine 30, Guiglia 2, Maranello 7, Marano 3 ,Medolla 2, Mirandola 8 ,Modena 77, Montese 2, Nonantola 2, Novi 5 ,Pavullo 4 ,prignano 1, Ravarino 4 , San Cesario S/P 1, San Felice S/P 5, San Prospero 2, Sassuolo 18 ,Savignano S/P 7 ,Serramazzoni 1, Sestola 1 ,Soliera 9 ,Spilamberto 7, Vignola 16 , Fuori provincia 17

Fortunatamente non si registrano decessi in provincia di Modena

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.623.514 dosi, di cui 595.689 prime dosi e 563.625 seconde dosi e 464.200 dosi aggiuntive (addizionali e booster).