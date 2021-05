Covid, a Modena 85 nuovi casi. Nessun ricovero in terapia intensiva

In provincia di Modena, su 85 nuovi positivi, 53 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 23 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 a test pre ricovero, per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Dei 85 nuovi casi, 82 sono in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in altri reparti. Oggi nessun nuovo ricovero in Terapia Intensiva. A Modena e provincia, i pazienti totali ricoverati in terapia intensiva sono 23, ivariato rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’epidemia sul territorio si so o registrati 64.506 casi.

Ecco i casi di positività distribuiti sul territorio: Bastiglia 1, Bomporto 4, Carpi 5, Castelfranco E. 2, Castelvetro 1, Concordia 1, Fiorano M. 4, Formigine 3, Guiglia 3, Maranello 1, Marano 1, Mirandola 1, Modena 30, Montese 1, Nonantola 3, Novi 2, Pavullo 1, Pievepelago 1, San Possidonio 1, Sassuolo 1, Savignano S/P 2, Soliera 4, Spilamberto 2, Vignola 6, Zocca 1, Fuori provincia 3.

Si registrano purtroppo tre decessi: si tratta di 3 donne, una di 89 anni di Castelvetro, un 79enne di Sassuolo e una signora di 76 anni di Lama Mocogno. Le vittime salgono così a 1.760.

Si aggiungono 138 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 59.753

A ieri sono state somministrate complessivamente 327.840 dosi di vaccino, di cui 218.691 prime dosi e 109.149 seconde dosi.