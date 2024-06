Dalla Cra Ramazzini alla nuova Cra Gorrieri: al via il trasferimento degli anziani

Avverrà nella mattinata di lunedì prossimo 24 giugno il trasferimento degli ospiti della Casa residenza anziani (Cra) Ramazzini di Modena nella nuova struttura intitolata a Vittoria ed Ermanno Gorrieri.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La nuova Cra è stata costruita in via Padovani dalla cooperativa sociale Domus Assistenza (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) su un terreno concesso in diritto di superficie dal Comune. Domus Assistenza l’ha realizzata con un finanziamento in proprio di 8 milioni di euro e la gestirà per 60 anni.

"Avevamo promesso il trasferimento entro giugno e rispettiamo l’impegno – dichiara il presidente di Domus Assistenza Guido Gilli – Siamo soddisfatti perché diamo ai nostri residenti una casa nuova con elevati livelli di accoglienza e comfort che ci consentono di migliorare ulteriormente la già buona qualità di assistenza erogata".

Nei giorni scorsi è stata portata nella Cra Gorrieri la maggior parte degli effetti personali degli ospiti.

Lunedì le operazioni di trasferimento degli attuali 65 residenti della Ramazzini cominceranno dopo la colazione - alle 9:15-9:30 – e termineranno prima del pranzo, previsto alle 12. Quattro anziani percorreranno a piedi, insieme agli operatori, gli 800 metri che separano le due strutture, mentre sono 43 le persone che hanno chiesto di essere accompagnate in carrozzina. Si tratta di una modalità scelta proprio per sottolineare il significato di incamminarsi insieme verso la nuova casa.

Sono, poi, 18 i residenti che verranno trasportati in auto o pulmino. Sarà disponibile anche un’ambulanza.

Tra operatori Domus in servizio lunedì mattina e loro colleghi volontari, familiari degli ospiti e volontari della parrocchia di S. Faustino, saranno almeno cinquanta le persone impegnate nel trasferimento che, grazie alla presenza della polizia locale, avverrà in totale sicurezza.

"Le modalità del trasferimento sono state condivise con Ausl, servizi comunali, familiari e residenti – assicura Gilli – Il fatto che la maggior parte abbia deciso di partire da via Luosi a piedi o in carrozzina rende l’idea di una passeggiata nel quartiere in cui continueranno a vivere"

In caso maltempo è previsto il trasporto sui pulmini attrezzati.

Intanto alla Cra Gorrieri tutto è pronto per accogliere i nuovi residenti. Nei giorni scorsi la struttura è stata visitata dai familiari, mentre una geriatra ha incontrato gli operatori per ispezionare gli spazi e attribuire le funzioni ai vari locali di uso comune.

Ricordiamo che la Cra Gorrieri è una struttura polivalente su due piani fuori terra, realizzata su una superficie totale di quasi 5mila metri quadrati.

Dei 90 posti complessivi, 70 sono convenzionati con il Comune, mentre i restanti 20 sono a libero mercato. Inoltre, al piano terra della struttura sono stati ricavati due alloggi protetti in grado di accogliere complessivamente altre quattro persone.

La struttura ha 26 camere singole con servizio igienico in comune ogni due camere e 32 stanze doppie con servizi privati.