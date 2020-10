Crisi sanitaria e riciclaggio economico: a Modena una segnalazione ogni 8 ore

L’intero Paese, compresi i nostri territori, sono attraversati e scossi dagli effetti pesantissimi ed in larga parte inediti, della estesa pandemia. Crisi in particolare sul sociale, poi economico e produttivo.

E fin dal suo inizio si prevedeva il forte rischio di una mirata espansione del malaffare economico e malavitoso. Questi timori oggi trovano un ulteriore riscontro nei dati reali che, dall’inizio di ottobre, il Report di UIF-Banca d’Italia, presenta sull’andamento delle segnalazioni dei reati di riciclaggio economico proprio nello stesso 1°semestre 2020.

“Nel primo semestre alle spalle- commentano i portavoce della Cgil Modena sul tema del report-ci dice UIF a livello nazionale abbiamo ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni economiche sospette di riciclaggio, nonostante il prolungato periodo di lockdown e la successiva incertezza nella ripresa delle attività, segnalazioni sospette in aumento del +4,7% rispetto al 1° semestre del precedente anno”.

Valutando quindi quei dati Regione per Regione, la classifica di chi ne conta di più e la seguente: Lombardia, Campania, Lazio, Veneto, Sicilia, ed Emilia Romagna, in calo di sospette segnalazioni che passa quindi dal 5° al 6° posto.

“I dati dell’Emilia Romagna confermano un dato certamente preoccupante- il Report - con 3.484 segnalazioni raccolte da Banca d’Italia in questi sei mesi. Siamo però in calo di circa il 6% e 11% rispetto al primo e secondo semestre dell’anno scorso. Una tendenza che speriamo sia mantenuta dal nostro sistema economico - produttivo - professionista emiliano romagnolo.”

Dati che restano comunque allarmanti, se pensiamo che dal territorio regionale sono circa 20 le segnalazioni sospette che partono ogni giorno.

“Particolarmente pesanti sono i dati in alcune nostre province. Prima è Bologna con 824 ricicli segnalati; subito dopo Modena con 518 (cioè ne parte una ogni 8 ore). Seguono Reggio, Parma, Rimini, Forlì, Ravenna, Ferrara e Piacenza. I settori produttivi più “esposti e colpevoli” nell’ordine sono: industrie, edilizia, agricoltura, commercio e servizi. Come dire, la foto della nostra larga e forte rete produttiva regionale. Si ricava il pesante dato di un fascicolo di riciclo aperto ogni 131 delle nostre ditte. Rimini più esposta con 1 caso ogni 112 imprese, RE ogni 114, BO ogni 116, Modena ogni 138.”

Non rimane che chiedersi quali siano le modalità utilizzate per eseguire queste operazioni di riciclaggio economico illegale e come “recuperare” le risorse in nero derivanti dalle crescenti evasioni fiscali.

“Sconcerta non poco -Riprende il portavoce della Cgil Modena che commenta il report-osservare la mappa nazionale del virus “Money Transfer” che mostra i trasferimenti di denaro sporco verso i così detti “paradisi fiscali” che, in ordine di accoglienza paradisiaca sono: Romania, Marocco, Pakistan, Senegal e Albania. Colpisce infine duramente la tabella del Report che mostra Modena fra le prime province “più rosse” da cui partono le operazioni di “finanziamento del terrorismo internazionale”

CGIL chiede da tempo che questi dati vengano ben valutati nei Tavoli Provinciali per la Legalità ed impegnare accanto agli organi dello Stato l’attività preventiva e segnalatoria delle rappresentanze imprenditoriali, dei professionisti e consulenti, delle istituzioni locali.

L’obiettivo di tutti deve essere quello di uscire da questa crisi post virus, rafforzando davvero l’abbassamento di quei dati “virali” sopra richiamati, che peggiorano certamente la qualità del lavoro, accrescono l’economica nera e facilitano l’ingresso malavitoso delle mafie.