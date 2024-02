Criticità al transito e parcheggi: cambia la viabilità di via Turati

Nei mesi scorsi alcuni residenti di via Turati hanno evidenziato alcune criticità in ordine alla viabilità e parcheggi.

Per questo motivo l'Amministrazione il 31 gennaio scorso aveva organizzato un incontro - alla presenza anche della polizia locale - per cercare una soluzione che tenesse conto delle esigenze dei residenti ma anche degli esercizi commerciali presenti nella zona. L'idea era quella di coinvolgere la cittadinanza al fine di trovare una soluzione che potesse risultare il più possibile condivisa. Con il parere positivo dell'Amministrazione, della polizia locale e dei cittadini è stato quindi deciso di effettuare in via sperimentare una modifica alla viabilità.

A partire da oggi è stato quindi istituito un senso unico nel tratto compreso di Via Cavour intersezione via Turati fino a via Turati, intersezione via Mascagni.

E' già stata ovviamente apposta la segnaletica orizzontale e verticale. Resta a doppio senso via Turati nel tratto compreso tra via Turati e via Sant'Anna. Sono stati poi creati parcheggi nel tratto di strada a senso unico che non impedisce l'entrata e uscita dalle abitazioni private. Dove sono state effettuate zebrature la sosta è inibita.

"Fare comunità significa ascoltare le esigenze dei cittadini e garantire la partecipazione alle decisioni che li riguardano e alle scelte politiche da mettere in campo – afferma il sindaco Lisa Luppi – soprattutto rispetto a necessità concrete della collettività"