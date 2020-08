Maranello, Croce Rossa agli ingressi del mercato per misurare la temperatura

Quattordici volontari impegnati una volta a settimana, a partire dal 20 maggio scorso, pronti a controllare la temperatura corporea degli avventori del mercato cittadino per tutelare la salute della collettività. Negli ultimi mesi la Croce Rossa, su richiesta dell’amministrazione comunale, ha così contribuito ad aumentare la sicurezza tra i banchi degli ambulanti, utilizzando il termoscanner per evitare che in occasione del mercato del mercoledì a Maranello accedessero all’area persone con la febbre.

I volontari della CRI ogni mercoledì mattina si sono posizionati dalle 8 alle 12 ai tre ingressi del mercato, controllando i cittadini all’entrata nel perimetro dedicato al commercio ambulante. Ogni squadra era composta da un paio di persone munite di termoscanner – ce n’erano tre in dotazione – e di uno zainetto di primo soccorso, oltre che dotate degli adeguati dispositivi di protezione individuale.

Quindici minuti prima di ogni attività, presso la sede della CRI di Maranello, i volontari si sono sempre incontrati per un briefing, seguito dal montaggio dei gazebo presso gli accessi al mercato. E si sono sempre riuniti anche dopo l’iniziativa, per un breve bilancio della mattinata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’amministrazione comunale, anche a nome dell’intera comunità maranellese, ringrazia sentitamente la Croce Rossa di Maranello per il supporto ricevuto ancora una volta a favore della collettività, così come è già avvenuto in altre innumerevoli occasioni.