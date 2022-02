Croce Rossa di Sassuolo: attivi i nuovi corsi di accesso per Volontari

Partiranno a breve due corsi di accesso per diventare volontario di Croce Rossa Italiana e poter aiutare attivamente il Comitato di Sassuolo.

Per poter partecipare al corso è obbligatorio effettuare l’iscrizione sul portale GAIA ed essere muniti di greenpass rafforzato.

Il programma verrà presentato in modalità On-Line mercoledì 2 Marzo alle ore 20.30.Due saranno le sedi dei corsi: a Sassuolo con inizio lunedì 14 Marzo alle 20.30 e Maranello con inizio martedì 15 Marzo, sempre alle 20.30.

Le modalità ed il luogo dei corsi verranno comunicati via email a tutti coloro che si saranno preventivamente iscritti sul portale e nella stessa email verrà condiviso il link per poter partecipare alla serata di presentazione.

Si tratta di una campagna di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, che fornirà le informazioni di base richieste per entrare a far parte attivamente della Croce Rossa Italiana.Il percorso è orientato verso quelle persone che abbiano intenzione di proseguire la propria formazione e vogliano svolgere attività in ambito di Trasporto Sanitario Soccorso Ambulanza

La Salute è uno degli obiettivi della Strategia 2030 che Croce Rossa Italia si è prefissata: “la CRI propone e sostiene attività volte a proteggere e promuovere la salute, definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come uno stato di completo benessere fisico e mentale. Ciò include l’informazione e la formazione delle persone riguardo stili di vita sani (es. educazione alle malattie non e trasmissibili, promozione di una corretta alimentazione e dello sport, ...) e le pratiche di primo soccorso. Ogni iniziativa è condotta attraverso un approccio olistico basato sulla persona nel suo complesso, concentrandosi sui diversi aspetti della sua vita, incluse le sue vulnerabilità.”