Giornata Mondiale del Dono, per sostenere la Croce Rossa

Si celebra oggi il GivingTuesday - la Giornata Mondiale del Dono, un giorno in cui milioni di Persone, Organizzazioni non profit, Scuole, Università, Comuni e Aziende di tutto il mondo si mobilitano per celebrare la solidarietà e il gesto del dono.

L'obiettivo è quello di rendere virale la generosità. Un invito a donare nel senso più ampio del termine, che si tratti di denaro, tempo, oggetti ma anche di un sorriso o un semplice gesto. Un’iniziativa che assume un significato ancora più profondo in questo anno in cui le conseguenze socio-economiche della pandemia da Covid-19 hanno reso ancora più fragili moltissime persone che già vivevano in condizione di difficoltà.

In questa occasione, Croce Rossa Italiana Sassuolo ha deciso di lanciare una nuova raccolta fondi, per far fronte a questa nuova emergenza Covid_19: l’acquisto di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) e presidi sanitari, materiali che sono di grande consumo per tutti i servizi in generale; in supporto alla manutenzione degli automezzi; l'eventuale acquisto di un nuovo pulmino; l'aiuto per i progetti sociali di Comitato (Distretto Donne, Distretto di Strada, Cri per le Persone con il Pronto Spesa e Pronto Farmaco).

“I Vostri gesti importanti e generosi ci emozionano sempre- dichiara il Presidente di CRI Sassuolo, Carlo Alberto Venturelli - “ Fare insieme” vi permette di essere protagonisti nel sociale, nel nostro percorso territoriale. Ho l’onore di rappresentare come Presidente la Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo Odv. Da oltre 26 anni Cittadini Volontari attivi, sotto il nostro emblema, hanno deciso di dedicare quotidianamente il proprio tempo alla comunità garantendo assistenza sanitaria, servizi alla persona, consegna di viveri e farmaci. In prossimità del 1 Dicembre 2020 “Giving Tuesday” inaugureremo una raccolta fondi. Si tratta del più grande movimento mondiale per celebrare, diffondere la cultura del Dono e della Solidarietà. Un giorno in cui tutti siamo invitati a fare del bene che si tratti di denaro, beni di prima necessità, piccoli atti di gentilezza. Dare, collaborare, costruire opportunità ed equità, con la missione di un mondo più generoso. Questo momento richiede rete, donazioni, collaborazione per trovare “Il coraggio della Speranza “

Per le donazioni:

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato di Sassuolo ODV

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Filiale di Sassuolo

IBAN 30Y0538767010000002179788

PAYPAL: sassuolo@cri.it

Causale:: EMERGENZA COVID_19