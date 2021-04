Crolla il tetto della canonica, inagibile il cimitero di San prospero a Sassuolo

Da oggi l'Amministrazione sassolese ha bloccato l’accesso all’area interna il Complesso Cimiteriale Monumentale di San Prospero: lo stabilisce l’Ordinanza n°100 a firma del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, che prende atto del verbale effettuato dai tecnici preposti che evidenzia una situazione di pericolo.

A seguito della segnalazione di un crollo, riferita al tetto della canonica della Chiesa di San Prospero, lunedì i tecnici incaricati hanno effettuato il sopralluogo presso l’intero Complesso Cimiteriale Monumentale di San Prospero in cui sono state constatate situazioni di pericolo.

“Preso atto che i danni decritti nel verbale – si legge nell’Ordinanza - sono attribuibili unicamente alla vetustà della struttura; atteso che si rende necessario, ai fini della tutela della pubblica incolumità, interdire l’accesso agli utenti del Cimitero Monumentale di San Prospero, essendovi il pericolo di crollo nonché caduta tegole/materiale edilizio/intonaco nelle aree di transito dei visitatori; ordina: dalla data odierna e sino al termine dei relativi lavori di messa in sicurezza delle coperture del Complesso Cimiteriale di San Prospero che sia interdetto a chiunque l’accesso all’area interna il Complesso Cimiteriale Monumentale di San Prospero. A SGP srl, a tutela della pubblica incolumità, di provvedere all’esecuzione di quanto di seguito indicato: con urgenza alla chiusura degli accessi del complesso ed all’affissione di cartelli informativi; di informare il gestore dei servizi cimiteriali DUGONI S.c.r.l. della chiusura del complesso e di incaricarlo della disattivazione dei dispositivi automatici di apertura e chiusura dei cancelli; alla redazione della progettazione dell’intervento per la messa in sicurezza delle strutture di copertura”.