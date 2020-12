Crolla parte del Ponte Samone sopra il pilone danneggiato dalla piena

Sul ponte Samone, lungo la strada provinciale 26, chiuso da domenica 6 dicembre a causa del cedimento parziale di una pila di sostegno, si è verificato questa mattina, giovedì 24 dicembre, un ulteriore cedimento della struttura, sempre nella zona della pila già compromessa; nessuna persona è rimasta coinvolta, in quanto il ponte è interdetto al transito.

Sono in corso i rilievi da parte dei tecnici della Provincia, per valutare l'entità del cedimento, diretta conseguenza dei danni del 6 dicembre scorso, e per verificare integrazioni del progetto di intervento già programmato per il mese di gennaio, che avrebbe consentito, attraverso la deviazione delle acque del fiume, di accertare le reali condizioni della fondazione e conseguentemente dell'impalcato.