Biomedicale, raccolta fondi per certificare un cerotto per le ferite croniche

Parte oggi, 4 febbraio 2021, la campagna di equity crowdfunding, che si chiuderà il 31 marzo prossimo, lanciata dalla startup Prometheus sulla piattaforma MamaCrowd (questo il link diretto). Tra gli obiettivi principali dell’intera operazione nuove assunzioni e il potenziamento della rete commerciale veterinaria, oltre all'adeguamento degli impianti produttivi e all’ottenimento del marchio CE sul prodotto per l’uso del cerotto Ematik sull’uomo.

Finora applicato con efficacia in ambito veterinario, Ematik accelera il processo di guarigione delle ferite croniche, come piaghe da decubito e ustioni, che colpiscono 1 paziente su 5 negli ospedali e che affliggono ogni anno 20 milioni di persone nel mondo, con un impatto negativo sia emotivo che economico data la lunga durata ed invasività dei trattamenti. Ideato da tre giovani biotecnologi under 30 che nel 2017 hanno fondato Prometheus - Alice Michelangeli, Valentina Menozzi e Riccardo Della Ragione - Ematik è un cerotto bioriassorbibile e altamente personalizzato sulle caratteristiche del paziente, perché combina il suo sangue con biopolimeri ed è in grado di dimezzare i tempi di guarigione, senza lasciare cicatrici. La startup si trova a Mirandola (MO), nel cuore del distretto medicale emiliano e vanta collaborazioni con vari atenei, come l'Università di Parma e l'Università di Perugia.

“Abbiamo dimostrato l’efficacia di Ematik nel settore veterinario, aiutando moltissimi animali a guarire da ferite di diverso genere, anche molto estese, adesso è arrivato il momento per il passo successivo e per questo siamo alla ricerca di investitori che credano nel nostro progetto" spiega Valentina Menozzi CTO di Prometheus.

La nuova campagna su MamaCrowd – la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding - ha come l'obiettivo la raccolta di investimenti per circa 600mila euro. Tutti gli investitori che avevano preso parte al primo aumento di capitale da 250mila euro nel 2018, come Nathura Holding Spa hanno già rinnovato la fiducia nel progetto.

Tra i primi a credere nel progetto, Andrea Chiesi, R&D portfolio Manager di Chiesi Farmaceutici, salito a bordo nel 2017, Francesco Leone ex Strategic Manager di Montedison e Pirelli, e Alessandro Petrich, Open Innovation Manager di Lventure Group, che oggi fanno parte dell’advisory board di Prometheus. Da poco si è aggiunto al team Gianfranco Bellezza, Medical Executive Manager con 35 anni di esperienza nel mercato dei dispositivi medici.

“Ematik è un cerotto innovativo, un prodotto italiano che nasce per aiutare sino ad ora gli animali e nel futuro prossimo anche gli uomini. Non possiamo che sostenere e augurare a tutto il team di Prometheus una campagna di successo: ospitare progetti che uniscono innovazione a benefici sociali è sicuramente per noi di grande stimolo” ha raccontato Anche Dario Giudici, CEO di MamaCrowd.

Per la produzione del cerotto, Prometheus mette a disposizione degli ospedali una macchina automatizzata che estrae le molecole attive dal sangue del paziente e le combina con i biomateriali: "Una volta disponibile per cliniche e ospedali, la nostra macchina renderà il cerotto un dispositivo medico alla portata di tutti, portando con sé una rivoluzione nel trattamento delle ferite - afferma Riccardo Della Ragione CEO di Prometheus - La salute non deve essere un lusso per pochi ma purtroppo, allo stato attuale, il sistema sanitario nazionale non riesce a coprire interamente le spese per la gestione delle ferite croniche, tant’è che un paziente può spendere fino a 20.000 euro in trattamenti, non coperti dalla mutua”.

Con la concessione in comodato gratuito dei macchinari e la fornitura dei kit monouso contenenti la miscela polimerica brevettata dalla startup. Prometheus è dunque in grado di far ottenere in 40 minuti un cerotto pronto all'uso su misura delle esigenze di trattamento del paziente. "Il nostro cerotto sblocca e favorisce il processo di rigenerazione dei tessuti e, col fatto che i biopolimeri in esso contenuti sono biodegradabili, rilasciano nel tempo in modo controllato e costante i fattori di crescita prelevati dal sangue, andando a sbloccare le situazioni cliniche stagnanti" spiega Alice Michelangeli CSO di Prometheus

Per la sua portata rivoluzionaria, il cerotto Ematik ha ottenuto in pochi anni diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, come lo SME Instrument (Horizon 2020), la Startcup Emilia Romagna, l'Unicredit Start Lab, il Seal of Excellence attribuito dalla Commissione Europea e sono stati tra i finalisti dell’edizione 2019 del Premio Gaetano Marzotto.