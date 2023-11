Cultura della legalità nelle scuole, i Carabinieri al Guarini e al Dante Alighieri

Proseguono le conferenze presso gli istituti scolastici nella provincia di Modena, nell’ambito del progetto, promosso dall’Arma dei Carabinieri, in tema di formazione della “Cultura della Legalità”.

Nell’ambito di tale attività, la mattina del 21 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno incontrato, gli studenti dell’Istituto Superiore di Istruzione “G. Guarini” di Modena.

L’incontro ha avuto luogo presso la sala riunioni della scuola, dove il Comandante della Compagnia Carabinieri di Modena, Capitano Luca La Verghetta, insieme al Comandate della Stazione di Modena Viale Tassoni, Maresciallo Maggiore Rocco Colucci, hanno tenuto una conferenza rivolta a circa 100 giovani delle classi quarte dell’Istituto per trattare temi di formazione della cultura della legalità.

Con l’ausilio di sistemi multimediali, sono stati trattati diversi argomenti, con immagini riguardanti il delicato ed attuale tema sulla violenza di genere.

Lo scopo è quello di sensibilizzare i giovani sul delicato e importate tema, per diffondere una maggiore consapevolezza che aiuti a leggere in tempo comportamenti e atteggiamenti prima che sfocino in vera e propria violenza fisica, affinché non si accettino nel silenzio soprusi e prevaricazioni, e si trovi la forza di denunciare.

Infine sono stati trattati argomenti diversi come l’uso consapevole dei social media ma anche il consumo di alcol e di sostanze stupefacenti.

A seguire, nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno incontrato gli studenti delle Scuola Media Inferiore “Dante Alighieri” di Nonantola.

All’incontro, tenuto dal Tenente Giuseppe Calì, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena, insieme con il Comandante della Stazione di Nonantola, Maresciallo Giuseppe Quarta, alla presenza della dirigente scolastica Anna Valentini, hanno partecipato circa 150 studenti delle terze classi. Dibattito costruttivo, in cui sono stati trattati, anche in questo caso, numerosi temi tutti attinenti alla formazione della cultura della legalità.

Particolare attenzione è stata posta sui temi della violenza di genere, del bullismo e del cyber bullismo, sui reati in tema di sostanze stupefacenti ed altre dipendenze e sull’utilizzo corretto e consapevole dei social network.

In entrambi i plessi scolastici, gli studenti hanno attivamente partecipato alla discussione con domande ed osservazioni, manifestando liberamente il proprio pensiero.

L’attività dell’Arma rientra nel quadro delle iniziative di formazione e sviluppo della cultura della legalità che vedono impegnate le Compagnie Carabinieri della provincia di Modena in attuazione del protocollo d’intesa tra l’Arma e il Ministero dell’Istruzione.