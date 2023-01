Cultura della legalità. I Carabinieri incontrano gli studenti delle superiori

Prosegue l’impegno della Compagnia Carabinieri di Sassuolo nelle scuole di ogni ordine e grado, sempre nell’ambito del progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri in tema di formazione della cultura della legalità.

Questa mattina infatti, i militari hanno incontrato gli studenti delle terze e quarte superiori presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Industriale/Professionale “Alessandro Volta” di Sassuolo.

Tanti i temi trattati, tutti aventi come filo conduttore la legalità ed il rispetto delle regole, ma con particolari approfondimenti: - sulle ultime riforme del Codice della Strada (es. divieto di utilizzo esteso, alla guida, per tutti i device informatici come tablet e notebook); - sul consumo di sostanze stupefacenti; - sul corretto utilizzo dei social e sulle implicazioni connesse con il tema della privacy, con un’ampia dissertazione sul nuovo reato introdotto dalla L. 69/2019, ovvero l’art. 612ter del codice penale “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (cd. revenge porn).

All’incontro, fortemente voluto dalla Preside, Prof.ssa Sabrina Paganelli, hanno partecipato oltre 150 studenti, suddivisi in 7 classi.

Con grande partecipazione, i giovani hanno ascoltato le parole ed i consigli offerti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, Tenente Michele Ognissanti, coadiuvato dal Maresciallo Ordinario Nicola Clemente del locale Comando Stazione. Ne è scaturito un interessante dibattito, nel quale gli studenti non hanno mancato di esprimere la propria opinione, rappresentando anche le esperienze fatte dentro e fuori dalle mura scolastiche.