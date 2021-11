Cura e Prevenzione, autotest gratuiti per 3 giorni nelle rinnovate Farmacie 'Vignolese’, ‘Crocetta’ e ‘Modena Est'

Vignolese, Crocetta e Modena Est sono le prime tre LloydsFarmacia Comunali completamente rinnovate.

Si è aperta oggi, con l’inaugurazione della Farmacia Vignolese, la ‘Tre giorni’ dedicata alla Prevenzione, con autotest gratuiti per la cittadinanza su colesterolo, glicemia e pressione, parametri cruciali per la salute e il benessere della popolazione, presso le Farmacie ‘Vignolese’, ‘Crocetta’ e ‘Modena Est’. La prenotazione non è necessaria, ma consigliata, per consentire la migliore gestione dei flussi e delle presenze, telefonando in Farmacia, tramite App Lloyds sezione ‘Servizi’ o recandosi presso la struttura di riferimento.

Si tratta di un percorso nel segno della prevenzione, della Farmacia di prossimità e di sempre nuovi servizi integrati in farmacia e on line, per rispondere alle più varie esigenze della popolazione. È così che su Modena si può parlare, fra l’altro, di oltre 3.000 consegne gratuite a domicilio effettuate da gennaio a ottobre 2021 e di oltre 30.000 tamponi rapidi realizzati da dicembre 2020. I tamponi rapidi proseguono, su prenotazione in farmacia o attraverso AppLloyds, oltreché nelle Farmacie Vignolese, Crocetta e Modena Est, anche presso le Farmacie: Del Pozzo, I Portali, Fratelli Rosselli, Modena Ovest, Gramsci, Le Torri e Morane. Presso la Farmacia Crocetta, è attiva anche la campagna di vaccinazione anti Covid-19, su prenotazione diretta in Farmacia.

Il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha sottolineato che, anche con queste iniziative “si rafforza l’impegno della rete delle farmacie nella diffusione delle politiche per garantire la salute pubblica e il benessere della popolazione, con un ruolo strategico nell’attività di prevenzione. La pandemia ha confermato che le farmacie rappresentano un presidio fondamentale del territorio, un punto di riferimento per i cittadini anche sotto il profilo informativo”.

“Siamo sempre più motivati a procedere sul nostro percorso di affiancamento alla cittadinanza e di presidio sul territorio, per Prevenzione e Salute. La pandemia da Covid-19 è stata e continua ad essere una sfida cruciale per incentivare prassi di prevenzione, aderenza alle terapie e integrazione di servizi disponibili in farmacia e on line. L’invito alla cittadinanza è a valorizzare l’opportunità, in questi giorni, di autotest gratuiti per monitorare parametri decisivi per la nostra salute. Siamo orgogliosi di poter sancire il nuovo format con questo invito e di poter condividere con una grande squadra, ogni giorno, l’impegno a fianco della cittadinanza e delle istituzioni, a Modena. Un grazie particolare a Sindaco e Vicesindaco, per siglare con la loro presenza l’inaugurazione delle farmacie rinnovate” commenta Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia-Admenta Italia.