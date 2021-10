Cure palliative: il premio associazione Zero K alle Cra Il Carpine, Quadrifoglio e Pertini

È stato assegnato all e Cra Il Carpine e Quadrifoglio di Carpi e Pertini di Soliera ( gestit e dalla cooperativa sociale Domus Assistenza di Modena ) il premio Roberto Cestiè, assegnato alle realtà assistenziali del territorio da Zero K, un’associazione che vuole diffondere la cultura delle cure palliative.

Il premio - un'opera artistica realizzata da Sante Crisafulli - viene consegnato dopodomani – sabato 23 ottobre – alle 15:30 all’auditorium S. Rocco di Carpi in un evento che comprende anche un talk e uno spettacolo, sempre sul tema delle cure palliative.

"Siamo onorati per questo premio , che rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dai nostri operatori e coordinatori delle tre Cra Walter Angiò (Carpine), Giovanni Mingrone (Quadrifoglio) e Daniela Malmusi (Pertini), che ringraziamo – dichiara il presidente di Domus Assistenza Guido Gilli - Nell e nostr e struttur e le cure palliative sono uno strumento prezioso nel percorso di vita e cura dei nostri utenti. Le cure palliative fanno spesso paura solo a nominarle. Eppure occorre superare questa paura e avvicinarsi ai malati stessi e alle loro famiglie per ricordare che non sono soli in questa fase della vita".