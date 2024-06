Cybersicurezza. Calano gli investimenti delle imprese di Modena ma aumentano i reati informatici

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La crescente digitalizzazione dell'economia porta con sé numerosi vantaggi, ma anche nuove sfide in termini di sicurezza informatica. I dati forniti dall'ufficio studi Lapam Confartigianato mostrano come i reati informatici siano in aumento, con un incremento del 9,2% delle vittime in Emilia-Romagna rispetto all'anno precedente.

La maggior parte di questi reati sono truffe e frodi informatiche, come il phishing e il furto di denaro durante pagamenti online. Tuttavia, c'è anche una percentuale di vittime di delitti informatici, come il furto di dati per ricatto o da vendere sul dark web, e l'interruzione di servizi e siti web.

Le micro e piccole imprese sono sempre più consapevoli dell'importanza della cybersicurezza per la propria attività. In Emilia-Romagna, il 38,1% di esse considera la sicurezza digitale di elevata importanza, con un aumento del 2,3% rispetto all'anno precedente. Anche a Modena, nonostante un lieve calo degli investimenti rispetto al 2022, il 35,5% delle imprese continua a investire nella sicurezza informatica.

Il presidente Lapam Confartigianato, Gilberto Luppi, sottolinea l'importanza di sensibilizzare le imprese su questi temi e di fornire loro gli strumenti necessari per difendersi dagli attacchi informatici. Lapam organizza infatti momenti informativi sulla protezione dei dati nell'era digitale, mettendo a disposizione degli esperti per supportare le imprese in questo campo.

"Questo non significa che non ci sia sensibilità – spiega Luppi –: semplicemente diverse attività avevano già investito molto negli anni precedenti. Basti pensare che nel 2022 Modena era la quarta provincia in Regione per investimenti in cybersicurezza. L’ultimo anno, per gli investimenti in generale, non è stato un periodo favorevole: in un contesto di un calo quelli relativi alla sicurezza informatica si difendono bene, rimanendo sostanzialmente in linea. Certamente dobbiamo continuare a promuovere una cultura della sensibilizzazione su questi temi di stretta attualità. Come Lapam organizziamo anche dei momenti informativi per la protezione dei dati nell’era digitale, mettendo a disposizione i nostri esperti per offrire alle imprese tutti gli strumenti necessari per difendersi dagli attacchi informatici"