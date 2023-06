Da Arci Manzolino e Arci Piumazzo duemila euro al Comune di Faenza per i danni dell’alluvione

Il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, con il presidente del consiglio comunale Fausto Roncarati, ha fatto visita ieri all’amministrazione comunale di Faenza per consegnare da parte dell’Arci di Manzolino e Arci Piumazzo di un contributo di duemila euro a sostegno dei danni subiti a causa dell’alluvione in Romagna.

“I Circoli Arci di Manzolino e Piumazzo hanno organizzato una raccolta fondi per questa nobile causa: dare un piccolo sostegno al Comune di Faenza, tra quelli colpiti dall’alluvione dello scorso maggio in Romagna. Per questo ho ritenuto fosse doveroso essere presente in rappresentanza della nostra Città al momento dell’incontro per la consegna della somma raccolta” – ha commentato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.

“Archiviamo una bella giornata, che ci gratifica nello spirito: abbiamo consegnato come Circolo Arci "Gianfranco Preti" Manzolino il contributo delle nostre persone di mille euro e quello del Circolo Arci di Piumazzo dello stesso importo. Il nostro è stato un piccolo contributo, c'è ancora moltissimo da fare. L'auspicio è che ci si muova tempestivamente, con pochi proclami e tanti fatti. Noi nel nostro piccolo piccolissimo lo abbiamo fatto” – hanno commentato Giampiero Po di Arci Manzolino e Anna Montemurro di Arci Piumazzo.

“Grazie all'amministrazione comunale di Faenza, nella persona del vicesindaco Andrea Fabbri, grazie a Michela Fabbri che ci ha accompagnato in questa visita, grazie a Roberta Natali che ha fatto da tramite per l'organizzazione, grazie al sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, per aver fatto parte del viaggio, al presidente del consiglio comunale Fausto Roncarati, grazie alla protezione civile di Castelfranco Emilia nella persona di Alessandro Albertazzi e grazie ai nostri volontari” concludono Po e Montemurro.