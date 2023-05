Da Modena in aiuto delle zone alluvionate in Romagna

Sono oltre 20 i Vigili del Fuoco del Comando di Modena che si sono alternati in questi giorni per effettuare interventi di soccorso nelle zone colpite dall'alluvione in Romagna.

Il personale inviato fa parte dei moduli di colonna mobile che conducono attività specifiche. È stato impiegato un mezzo speciale, un anfibio leggero ad 8 ruote motrici e cingolato, per il recupero di beni e persone da abitazioni rimaste isolate nella zona tra Imola e Faenza.

Personale TAS ha mappato le zone colpite anche con dei sorvoli in elicottero riportando i dati sugli applicativi cartografici in uso al Corpo Nazionale. Piloti SAPR hanno effettuato dei sorvoli con i droni per mappatura di frane e altri scenari con difficilmente accessibili.

Sono stati effettuati prosciugamenti nella zona di Sesto Imolese (BO) e di Conselice (RA) con idrovore ad alta portata, per i quali anche il sindaco del paese ha espresso apprezzamenti per il supporto fornito.

Si inoltrano di seguito video delle attività sopra riportate e link per ulteriori informazioni.