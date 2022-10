Da Techboard un Premio studio per gli studenti di del corso in Electronics Engineering

Il ventaglio dei premi di studio a favore degli studenti meritevoli di Unimore si arricchisce di un nuovo premio grazie al sostegno di un'importante azienda modenese.

Si tratta della prima edizione del “Premio TECHBOARD Group Srl”, azienda leader nel settore dell’elettronica, che ha voluto promuovere, assieme al Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore, un riconoscimento biennale di tremila euro al fine di sostenere negli studi uno studente iscritto al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e di sostenerlo al conseguimento del titolo di Dottore Magistrale.

La partecipazione al premio è riservata agli studenti iscritti full-time per l’A.A. 2022/2023 al primo anno del corso di Laurea Magistrale biennale in Ingegneria, che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 100/110 nella prova finale della Laurea Triennale anche presso altri Atenei.

L’attribuzione della borsa sarà definita mediante redazione di apposita graduatoria di merito secondo i criteri definiti da un Comitato Scientifico.

Lo studente vincitore riceverà il Premio di Studio in tre rate: la prima rata, pari alla somma di Euro 1.000,00 (mille/euro) a seguito della pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria di merito; La seconda rata del Premio di Studio, pari alla somma di Euro 1.000,00 (mille/euro) sarà erogata all’atto dell’iscrizione al secondo anno dello stesso corso di Laurea per cui risulta vincitore della borsa entro i termini previsti, previa acquisizione di almeno 40 CFU entro il 31 ottobre 2023; La terza ed ultima rata del Premio di Studio, pari alla somma di Euro 1.000,00 (mille/euro) sarà erogata al termine del tirocinio curriculare previsto dal progetto formativo, oppure in alternativa, al conseguimento del titolo di dottore magistrale in Ingegneria entro la sessione di laurea dell’A.A. 2023/2024.

“Da un paio di anni - spiega Fabio Malagoli, CEO di Techboard Group - abbiamo dato vita a E-HUB, un incubatore totalmente privato e verticalizzato sull’elettronica, all’interno del quale oggi sono presenti molte start up che impiegano un centinaio di neolaureati in queste materie. Sono presenti molte realtà spin-off di Unimore e si è creata una naturale contaminazione tra ateneo, azienda, start up e il mercato, favorita anche dalla vicinanza dei docenti ai loro allievi. Ci sono tutte le carte in regola per le basi di una vera “open innovation” che sta prendendo sempre più corpo; per questo ci è quindi sembrato naturale proseguire con gli investimenti indirizzandoli verso le risorse umane, poiché rappresentano la criticità più evidente di questo periodo. Con questo impegno, dunque, contribuiamo alla formazione di uno studente che senz’altro domani diventerà una risorsa importante per lo sviluppo del nostro tessuto sociale, magari proprio nella nostra azienda”.

“L’encomiabile iniziativa di Techboard Group, con lo scopo di aiutare e motivare studenti meritevoli del Corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering, contribuisce da un lato a rafforzare il fruttuoso rapporto sinergico che esiste tra il dinamico tessuto produttivo emiliano e il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e dall’altro ad enfatizzare il ruolo sempre più strategico che le tecnologie elettroniche stanno avendo in questo periodo di rapida trasformazione – afferma il Presidente del Corso di Laurea prof. Luca Vincetti di Unimore -. Ci auguriamo che questo progetto contribuisca ad incentivare nuovi studenti ad intraprendere questo percorso di studi e al contempo possa essere di esempio per altre realtà produttive”.

Guidata dall’imprenditore Fabio Malagoli, Techboard Group ha iniziato l’attività nel 1979 nel settore dell’elettronica. Negli anni l’azienda modenese ha assunto le caratteristiche di un gruppo di cui fanno parte tre divisioni. All’attività storica di progettazione di elettronica con produzione e assemblaggio di circuiti stampati, sviluppo firmware e software, fino al prodotto finito pronto per l’utilizzo, si sono aggiunte altre due aree, una che si occupa di sistemi di videosorveglianza professionali, l’altra dedicata ai sistemi di videocontrollo di impianti produttivi. Oggi Techboard Group dispone di uno stabilimento a Modena di oltre 4.000 metri quadrati, al quale si aggiunge quello di Shenzhen in Cina, nonché società in Usa, Brasile, India e Romania. Attorno a Techboard Group gravitano altre iniziative imprenditoriali che sono, oltre all’incubatore di impresa E-Hub e il garage Millemilia.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere tassativamente presentata entro le ore 13:00 del 31 marzo 2023 con le seguenti modalità: - inviata a mezzo posta elettronica alla casella servizi.studenti@unimore.it

Per scaricare il bando consultare il sito https://titulus-unimore. cineca.it/albo/