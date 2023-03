Da Tetra Pak il sostegno allo Studio Odontoiatrico dell’associazione Porta Aperta

Continua la collaborazione del Gruppo di Solidarietà Tetra Pak aps a favore dell’associazione Porta Aperta di Modena a cui da anni non fa mancare sostegno e vicinanza.

Di recente, il Gruppo ha devoluto ben 23mila euro da destinare al neonato Studio Odontoiatrico sorto all’interno del Centro Salute del migrante e del senza dimora di Porta Aperta, unico nel suo genere sul territorio di Modena e provincia.

"Per chi vive in strada, le patologie dei denti dovute a scarsa o sbagliata alimentazione piuttosto che a condizioni igienico sanitarie non garantite, sono particolarmente frequenti e problematiche, per questo abbiamo deciso di offrire questo ulteriore servizio così importante – spiega il presidente di Porta Aperta Modena Alberto Caldana – Lo Studio Odontoiatrico così come lo storico ambulatorio medico di Porta Aperta sono convenzionati con l’Ausl di Modena; ringraziamo di cuore il Gruppo di Solidarietà Tetra Pak, che con la sua donazione ci consente di realizzare un ulteriore passo determinante ovvero incaricare una figura di assistente alla poltrona che coordinerà lo Studio Odontoiatrico il cui servizio è garantito da diversi medici odontoiatri volontari e l’accesso, lo ricordiamo, è su appuntamento, dopo visita presso l’ambulatorio medico di Porta Aperta o invio da parte dei servizi sociali del Comune di Modena"