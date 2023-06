Dal “to cure” al “to care”: Eurosets al TEDxMirandola

Eurosets, azienda di Medolla specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi biomedicali, ha partecipato anche quest’anno al workshop Biomedical Valley del TEDxMirandola con un intervento che si è aperto sottolineando l’importanza e la responsabilità di “prendersi cura di chi si prende cura” dei pazienti.

Il recente aumento di fenomeni di violenza nei confronti degli operatori sanitari ha raggiunto livelli preoccupanti. Basti pensare che ogni anno si registra una media di 1.600 aggressioni nei confronti degli operatori sanitari (dato INAIL) e, secondo le stime di Assomed, 1 persona su 3 in ambito sanitario desidera cambiare lavoro. Perché si mette in pericolo chi ha come missione quella di salvare la nostra vita?

“Non è più sufficiente pensare solo alla cura, ma è altrettanto importante il prendersi cura – commenta Sara Menghini, Global Marketing, Event & Corporate Communication Coordinator di Eurosets –. È quindi necessario passare da un concetto di “to cure”, curare, a “to care”, prendersi cura. Questo porta con sé la volontà costante di ascoltare, cercare di capire, conoscere le esigenze e trovare soluzioni innovative ad eventuali difficoltà. Tutto ciò può avvenire su più fronti, dalla figura sanitaria al paziente, passando anche per la realtà aziendale. Innovazione significa quindi non solo creare nuovi prodotti ma anche adottare un approccio che si avvicini quanto più possibile agli utilizzatori, al personale sanitario, al paziente, diventando recettivi alle loro esigenze, rispondendo in modo pratico alle diverse necessità”.

Eurosets nel 2020 ha introdotto sul mercato ECMOLife, un dispositivo per ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenator) in grado di essere trasportato su diversi mezzi e di raggiungere il paziente in modo agevole. ECMOLife viene impiegato nelle persone in cui il sistema cardio-respiratorio risulta gravemente compromesso e refrattario alle terapie farmacologiche, in caso di arresto cardiaco o di grave insufficienza cardiaca e respiratoria. Date le sue dimensioni ridotte, questo concentrato di tecnologia può essere dunque utilizzato a bordo di ambulanze attrezzate per la rianimazione avanzata consentendo di stabilizzare pazienti con gravi affezioni polmonari o in shock cardiaco ovunque si trovino.

La costante ricerca di innovazione e l’ascolto del mercato hanno permesso inoltre lo sviluppo e la presentazione nel 2022 di Colibrì, il sistema salvavita di supporto cardio-polmonare più leggero e compatto attualmente disponibile sul mercato. Colibrì è in grado di sostituire temporaneamente la funzione cardiaca e polmonare di pazienti adulti, pediatrici, neonatali, ideale in tutti gli scenari in cui la trasportabilità - intra ed extra-ospedaliera - è determinante, comprese le operazioni di soccorso più estreme. Infine un monitoraggio avanzato della procedura in corso consente l’osservazione dei parametri vitali anche da remoto, garantendo così maggiore sicurezza e affidabilità per gli operatori sanitari.

Il tema del TEDxMirandola e del workshop Biomedical Valley “Time to care” viene interpretato da Eurosets con il motto “Ovunque ci sia una vita da salvare”: prendersi cura del paziente diviene così possibile anche in situazioni estreme nel più breve tempo possibile, trasportando il dispositivo salvavita a bordo di elicotteri, ambulanze, quad, droni, agevolando così anche il soccorritore in ogni ambiente.

“Per Eurosets è essenziale essere in grado di fornire gli strumenti necessari. Così come gli operatori sanitari si prendono cura della nostra salute, in Eurosets cerchiamo costantemente nuove soluzioni per permettere loro di svolgere al meglio il proprio lavoro fornendo tutte le innovazioni possibili. Il desiderio è quello di migliorarsi sempre in questo”, conclude Sara Menghini.