Accuse di corruzione ai giornalisti, il sindacato valuta querela contro Daniele Giovanardi

Aser (Associazione stampa Emilia-Romagna) e Asm (Associazione stampa modenese) annunciano di "aver dato mandato ai nostri legali di valutare una denuncia" contro Daniele Giovanardi, "ex primario del Pronto soccorso del Policlinico di Modena, sospeso dall'Ordine dei medici per le sue nette posizioni contro i vaccini". Questo perché, spiegano, "durante la presentazione di un documentario no-vax Giovanardi ha attaccato i giornalisti nazionali e locali accusandoli, in relazione alle campagne di vaccinazione, di avere intascato quantità ingentissime di denaro per un'informazione definita di regime".

In una nota, Aser e Asm stigmatizzano, ovviamente, l'atteggiamento del medico, che "non ha fatto nomi e cognomi, ma ha attaccato, insultandola, un'intera categoria, comportandosi come i tantissimi no-vax che in questi anni hanno insultato intere categorie, dai medici ai giornalisti, sui social, nascosti però dietro le maschere del web: facile- scrivono le due associazioni- lanciare accuse senza avere davanti il destinatario di tali bugie". Da qui la richiesta a GIOVANARDI di "sostenere con carte e prove quanto ha detto" e l'annuncio di una possibile denuncia nei suoi confronti, "così in Tribunale potrà spiegare per filo e per segno le sue tesi".

Motivando la loro posizione, Aser e Asm affermano che "non possiamo lasciare che episodi come questi restino impuniti, perché altrimenti giustificheremmo degli attacchi alla libertà di stampa come questo. Ecco perché- concludono- crediamo che Giovanardi debba rispondere ufficialmente di quanto ha detto: non si può denigrare una categoria a vanvera e restare impunito". (DIRE)