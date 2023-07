Immobiliare, all'ex assessore Daniele Sitta la presidenza di Spazio Coop

Cambio al vertice per Spazio Coop, la cooperativa che riunisce sotto di sé 13 tra le principali polisportive modenesi. Riccardo Breveglieri passa infatti il testimone dopo cinque anni al timone, anni in cui le polisportive di Modena riunite nel consorzio immobiliare hanno dovuto affrontare le chiusure da Covid e il rincaro bollette, riuscendo comunque a sopravvivere tra mille difficoltà. Il nuovo presidente è Daniele Sitta, già sindaco di Campogalliano e assessore del Comune di Modena.

"Devo ringraziare il consiglio uscente e in maniera particolare Riccardo Breveglieri e i presidenti delle polisportive – le prime parole di Sitta come presidente di Coop Spazio –. Un atto dovuto perché in questi anni di pandemia prima e di esplosione dei costi energetici poi hanno fatto un lavoro eccezionale. Sono riusciti a sopravvivere in mezzo a difficoltà enormi e ora abbiamo ancora un tessuto sportivo coeso e importante, solidamente appoggiato sulle colonne storiche del nostro associazionismo".

"Il futuro? Con le polisportive stiamo lavorando su tre punti: quello di migliorare l’offerta impiantistica e di attività per andare sempre più incontro a vecchie e nuove richieste; su un altro versante vogliamo migliorare l’efficienza energetica, tema fondamentale dei nostri tempi; infine, sempre insieme alle polisportive, stiamo valutando nuovi servizi da mettere a disposizione dei cittadini che non siano prettamente sportivi ma che riguardino anche altre attività aggregative e non solo", aggiunge Sitta.

Questo il nuovo cda della cooperativa immobiliare: Daniele Sitta, presidente, Claudia Bernardi, vice presidente, Sandra Mattioli, consigliere, Michele Marzullo, consigliere.