La neve spezza il secolare faggio di Pratignana​, i Carabinieri Forestali valutano i danni

L abbondanti nevicate che hanno caratterizzato questa stagione invernale hanno danneggiato in maniera seria il Faggio Monumentale del Lago di Pratignana, località posta a 1350 mslm in Comune di Fanano. I Carabinieri Forestali sul posto per valutare i danni