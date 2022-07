La grandine flagella il territorio di Formigine, oggi la conta dei danni

Danni in città in seguito alla forte tempesta di pioggia, vento e grandine che ieri ha colpito il territorio formiginese. Il maltempo, con l’allarme scattato intorno alle 21.30, ha provocato alberi caduti in strada, danni alle auto parcheggiate e alle colture agricole. A fare la conta delle emergenze sono stati i tecnici comunali con l’ausilio delle forze dell’ordine. A Formigine, grossi rami sono precipitati in via Vandelli, con un privato intervenuto per tagliarli e tecnici e carabinieri che hanno pulito la sede stradale. Anas ha infine completato l’operazione rimuovendo i tronchi dalla banchina.

In via Corassori alcuni rami sono caduti sopra due veicoli in sosta, mentre in via Berlinguer e via Valdrighi - Mazzini due piante sono state abbattute. In via Borgo a Corlo rami di una pianta privata sono caduti sulla strada, mentre in via Fossa a Magreta alcuni privati insieme alla polizia locale sono intervenuti a causa di una pianta abbattuta su un veicolo in transito. In via Leopardi a Casinalbo un ramo è precipitato su un veicolo in sosta, mentre un altro grosso ramo si è appoggiato pericolosamente ad un'altra pianta presente nel parco. In via Bergamo polizia locale e vigili del fuoco sono intervenuti per una pianta inclinata e pericolante e nel parco Rodari una pianta è stata abbattuta. Nel pedonale a nord della scuola Don Milani, infine, è stata segnalata una pianta che ostruisce il passaggio. Attualmente sono in corso le operazioni di ripristino e pulizia anche da parte di Hera, gestore del servizio.

“Fortunatamente – commenta il sindaco Maria Costi – non sono stati segnalati danni a persone. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono attivati con celerità allo scattare dell’emergenza, partendo da tecnici comunali e forze dell’ordine fino ad arrivare ai privati cittadini che hanno voluto contribuire. In momenti come questo di grande caldo possono verificarsi episodi temporaleschi come quello di ieri, segni violenti del cambiamento climatico in atto da prendere come dimostrazione che dobbiamo continuare a lavorare duramente per perseguire gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030”.

Per eventuali segnalazioni di gravi danni agli immobili contattare l’URP allo 059.416333-363 o all’indirizzo e-mail urp@comune.formigine.mo.it.